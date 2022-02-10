نزاعات شاري الأوسط: وجود “صحفي” من بين القتلى

(Tchadinfos) :أنجمينا

مختصر – أدى نزاع بين المجتمعات المحلية إلى مقتل 10 أشخاص أمس في قرية “ساندانا” بمحافظة “كوموغو” في إقليم “شاري الأوسط”. ومن بين الضحايا، مراسل محطة إذاعة “لوتيكو في سار” جيلوراماجي إيفاريست.

وفي أثناء تحققنا من أسباب وفاة المراسل، يخبرنا مدير الإذاعة المذكورة أن “جيلوراماجي” هو مدرس مجتمعي يعيش في قرية “ساندانا” وقام بإجراء مراسلات للراديو، يشير هذا المسؤول إلى أن مراسلهم تعرض للتهديد في عدة مرات من قبل الرعاة. ومع ذلك، يقول إنه لا يعرف ما إذا كان مستهدفًا بشكل خاص.

محمد كبرو حسين