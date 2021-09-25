samedi 25 septembre 2021
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نؤكد لكم: “عشتة محمد نور” على قيد الحياة وبصحة جيدة

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

“عشتة محمد نور ناشطة في حزب “إر إن دي تي – صحوة كانم”، وليست الأخت الراحلة لمريم محمد نور.

بمجرد نشر قائمة “أعضاء المجلس الوطني الانتقالي” تسائل الكثير من رواد التواصل الإجتماعي، الذين تشابه لهم اسم السيدة “عشتة محمد نور” بالنائبة الراحلة لـ”شاري باقرمي” التي كان إسمها متطابقًا معها.

مواقع التواصل تشتعل بينما يسخر البعض، ويتسائل الأخرون وبعد تحققنا إكتشفنا أن كل مايدور الأن هي أخبار كاذبة. “عشتة محمد نور”، الموجودة ضمن قائمة “أعضاء المجلس الوطني الإنتقالي” هي ناشطة في حزب RNDT-Le Réveil، حزب رئيس الوزراء الانتقالي المعين نيابة عن مقاطعة كانم. وعليه، فإن “فريق التحرير” الخاص بنا، تمكن من الاتصال بالشخص المعني وأكدت أنها هي بالفعل وأنها على قيد الحياة.

من التاريخ – المتوفاة هي أخت السيدة السياسية “مريم محمد نور”، وهي مسؤولة تنفيذية في حزب “الحركة الوطنية للإنقاذ” وتولت منصب الوزيرة عدة مرات. بعد أن رأت الارتباك ، قامت بنشر منشور في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لكي تحيط الرأي العام علماً.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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