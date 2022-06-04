مهلة أقصاها “24 ساعة” لمغادرة موقع المنجم في “كوري بوقودي”، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي

(Tchadinfos) :أنجمينا

منذ يومين في “كوري بوقودي” حاضرة إقليم “تيبيستي” في شمال البلاد، عقد “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” عدة اجتماعات مع القادة العسكريين و”وزير الدفاع” الذي تواجد هناك لإستعادة النظام وفرض سلطة الدولة في هذا المجال.

لهذا السبب، قد تم منح “عمال مناجم الذهب” مهلة 24 ساعة لمغادرة “كوري بوقودي” وسيتم إنشاء معسكر للقوات النظامية من أجل ضمان السيطرة على موقع المنجم المذكور. ويجب أيضاً، «على جميع التشاديين والأجانب الذين يجوبون في موقع المنجم بـ”كوري بوقودي” مغادرة الموقع في موعد أقصاه يوم الأحد 5 يونيو». وقال “رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” رسميًا: سيتم إنشاء معسكر للجيش في وسط منطقة “كوري بوقودي” وذلك قد يحتوي موقع المنجم أيضاً بهدف منع أي عمليات تسلل في الداخل.

تقرير: محمد كبرو حسين