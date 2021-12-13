من هو صاحب الجلالة “كشلا محمد كاسر”؟

(Tchadinfos) :أنجمينا

إليكم رحلة “كشلا محمد كاسر”، سلطان أنجمينا الحضري والريفي، الذي توفي يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 في أنجمينا عن عمر يناهز 76 عامًا.

ولد “كشلا محمد كاسر” في يوليو 1945 في قرية “مابريو”، على بعد عشرين كيلومترًا من العاصمة أنجمينا. وفي عام 1985، خلف ابن أخيه “أبا محمد تشانكو” سلطانًا لمدن وريف أنجمينا. قد وافته المنية بعد ظهر يوم الاثنين 13 ديسمبر 2021 عن عمر يناهز 76 عامًا بعد وعكة صحية منذ فترة زمنية قصيرة في مستشفى النهضة بالعاصمة أنجمينا.

الشخص الذي وُضع 36 عامًا على رأس هذه السلطنة التقليدية كان إداريًا. وكان قد شغل منصب نائب محافظ على وجه الخصوص في “أبوقدام، مويتو، وقليندينغ”.

خلف الراحل ورائه 20 إبناً وأيضاً العديد من الأحفاد. وستُقام مراسم الدفن يوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر الجاري.

محمد كبرو حسين