من هو السلطان الجديد الذي حل محل والده في إدارة شؤون ديوان السلطنة

السيد محمد كشلا كاسر دبلوماسي اشتغل في الخارجية لأكثر من 14 عام تقلد مناصب رفيعة والآن يدير شؤون السلطنة بعد وفاة والده اللذي وافته المنية عن عمر يناهز 76 عاماً بعد صراع مع المرض

– السلطان الحالي لسلطنة أنجمينا وضواحيها :محمد كشلا كاسر

ولد في 8 من فبراير عام 1977م بإنجمينا جمهورية تشاد

درس الإبتدائية في نيجيريا وتخرج منها عام 1988م بمدرسة بريقيت بنيجيريا

ثم الاعدادية بنيجيريا أيضا في “مدرسة كوجي” الأهلية بنيجيريا وتخرج منها سنة 1994م

تخرج من الجامعة 2004م بجامعة ميدوقري بنيجيريا .

تحصل علي بكلوريوس في العلوم السياسية

موظف بوزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشادين بالخارج إدارة الشؤون القانونية والتوثيق والارشيف، الإدارة العامة لمراسم الدولة بالخارجية

-رئيس قسم التأشيرات والبطاقات الدبلوماسية

-السكرتير الثاني ببعثة تشاد الدائمة لدى الأمم المتحدة

-رئيس قسم الإستقبال بمطار حسن جاموس الدولي

مدير البروتوكول والمراسم بمنظمة حوض بحيرة تشاد CBLT

الدورات التدريبية:

15 – 31 ديسمبر 2008م دورة تدريبية في الدبلوماسية نظمتها جامعة الملك فيصل بتشاد

– 3 – 14 مايو 2009م دورة تدريبية للدبلوماسيين الناطقين باللغة الفرنسية بالقاهرة ( جمهورية مصر العربية )

-31 يناير 4 فبراير عام 2011م دورة تدريبية في المراسم بباريس (فرنسا)

– 26 – 16- 5 – 2011م سمنار حول الإدارة العامة للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية ببيجين (الصين)

-14 مايو -14 يونيو- 2013م دورة تدريبية حول فض النزاعات وإعادة الإعمار باكاديمية ديركو ببريتوريا (جنوب أفريقيا )

تم تعينه ببعثة تشاد الدائمة لدي الأمم المتحدة في الفترة مابين عامي 20 – 12 – 2013م -7 – 01 – 2016

آخر منصب له مدير البروتكول والمراسم بمنظمة حوض بحيرة تشاد CBLT



محمد كشلا كاسر الإبن الأكبر لأبيه الراحل “السلطان كشلا كاسر” وأحد أبرز الشخصيات في الدوائر الدبلوماسية ذات صيت حسن بين اقرانه وزملائه رجل ذو أخلاق رفيعة بحسب رفاقه وزملائه في العمل