منظمة التعاون الإسلامي: تشاد تضع بصمتها العالمية مرة أخرى بتولي الأمانة العامة للمنظمة

(Tchadinfos) :أنجمينا

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور “يوسف العثيمين” يقوم بتسليم مفاتيح أمانة المنظمة للدبلوماسي التشادي، المنتخب بالإجماع السفير “حسين إبراهيم طه” اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 في مقر الأمانة العامة بمدنية “جدة – المملكة العربية السعودية”.

والجدير بالذكر أن معالي السفير حسين طه تم انتخابه في نوفمبر 2020 خلال الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي، التي انعقدت في نيامي عاصمة النيجر، باعتباره ممثلاً للمجموعة الأفريقية، حيث جرى انتخابه أميناً عاماً جديداً لمنصب الأمين العام للمنظمة لفترة ولاية خمس سنوات تبدأ من نوفمبر 2021.

معالي السفير حسين طه دبلوماسي تشادي سبق أن تقلد عدة مناصب في بلاده، من بينها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، ووزير (مساعد نائب أمين عام رئاسة الجمهورية)، ومستشار الدبلوماسية برئاسة الجمهورية، وسفير فوق العادة لجمهورية تشاد، ووزير مفوض وسفير فوق العادة لدى فرنسا واسبانيا والبرتغال واليونان والفاتيكان.

كما شغل السفير حسين طه منصب مستشار أول لسفارة جمهورية تشاد لدى المملكة العربية السعودية.

وحصل الأمين العام الجديد لـ التعاون الإسلامي، الذي يتحدث اللغات: اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، على وسام تشاد الوطني (فارس)، وضابط فيلق الشرف (فرنسا)، وسفير فخري.

تقرير: محمد كبرو حسين