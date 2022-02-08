منصة “وكت تما”، تستنكر إنشاء مراكز تدريب عسكرية في الجنوب التشادي

تنسيقية العمل من أجل المواطن المعروفة اختصاراً بـ”وكت تما” ترفض إنشاء مراكز عسكرية مجهولة المصادر داخل الاراضي التشادية وتطالب “المجلس العسكري الإنتقالي” بإيقاف انشاء مثل هذه المراكز واصفاً لها بالمغلقة، وجاء ذلك خلال حديث صحفي تلاه الناطق الرسمي بإسم المنصة بشأن ذلك الصدد وطالبت المنصة المجتمع الدولي بإدانة تشييد مراكز المعسكرات المجهولة وفق وكت تما .

مراكز تدريب عسكري في قرية ريني على بعد 70 كم من كومرا، زلاحظ التشاديون بذهول إنشاء معسكرات عسكرية من نوع فريد في “ريني” و”ماندول” ونحو “لينيا” في “شاري باغرمي” منذ أن جمعوا بين الشباب فقط الفلاتي والهوسا”.

وعلى الرغم من حسم تلك القضية تباغت منصة “وكت تما” المجتمع الدولي بالتدخل في حسم تلك الممارسات التي وصفتها بالإنتهكات وقال “ماكس لولنجار” المتحدث بإسم “وكت تما”: “من الضروري أيضًا اتخاذ عقوبات مناسبة، لقطع الدعم بجميع أنواعه وإبعاد المجلس العسكري عن الهيئات الدولية لإجباره على تبني المبادئ الديمقراطية على حد تعبيره.