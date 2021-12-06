منتدى تعزيز السلم: إفريقيا اليوم في حاجة ماسّة للتعريف عن سماحة الإسلام، الشيخ أحمد النور

(Tchadinfos) :أنجمينا

موجز: إنطلاق أعمال الجلسة الثانية في اليوم الثاني لـ”منتدى تعزيز السلم” بدولة الإمارات، وتتطرق الجلسة إلى موضوعين أولهما “المجتمع المدني ودوره في تعزيز قيم المواطنة الشاملة”، بينما الموضوع الثاني “دور الشباب في المواطنة الشاملة”، وذلك بحضور ومشاركة مفتي جمهورية تشاد وعضو مجلس حكماء المسلمين، سماحة الشيخ “أحمد النور محمد الحلو”.

وأثناء كلمته في الجلسة الثانية من المنتدى، أشار مفتي البلاد إلى أن “أو محاولة تشريعية قانونية واجتماعية هي وثيقة المدينة والتي قدمت نوذجاً للمواطنة الإنسانية، لأنها لم تتوقف على القبيلة أو الدين، وإنما كل فئة من المتعاقدين أمة لها ما للجميع، وعليها ما للجميع”. – الشيخ أحمد النور

للتذكير: لقد اختار المنتدى موضوع “المواطنة” نظراً لأهميته في ترسيخ السلام العالمي وحفظ السكينة في المجتمعات والأوطان، واستثماراً لتراكم نتائج عمل المنتدى منذ تأسيسه سنة 2014، وسعيه لأن يوفر فَضاء للعلماء من أجل نشر رسالة السلم والتعاون على الخير والإسهام الإيجابي في تصحيح المفاهيم، بإعتماد المنهجية العلمية الرصينة.

ويسعى المنتدى من خلال هذا الموضوع إلى تعميق البحث في مفهوم “المواطنة الشاملة” في عالم “ما بعد كورونا”، متناولاً بشكل خاص إمكانات وتحديات التنوع والتعددية واستثمارهما في دعم السلم المجتمعي والتحفيز على التنمية المستدامة.

تقرير: محمد كبرو حسين