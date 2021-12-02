مقتل شخص وجرح الأخر، في حادثة إطلاق نار أمام منزل اللواء “محمد حمودة بشير”

(Tchadinfos) :أنجمينا

حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس 2 ديسمبر، في حي أنجاري بالدائرة الثامنة من العاصمة أنجمينا ، أطلق مسلحون النار على الحراس الشخصيين لقائد المنطقة العسكرية رقم 9 ، اللواء “محمد حمودة بشير”، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

وبحسب “حمدان حمودة” الأخ الأصغر للجنرال “محمد حمودة”، كنت داخل المنزل أستمع إلى إطلاق النار. ركضت إلى الخارج لكنني كنت متأخراً بالفعل. كان هناك أربعة أشخاص جالسين أمام الباب. وسقط “بشارة العاز”، الذي أصيب بعدة رصاصات ، على الفور.

وأضاف “حمدان حمودة”، كانوا حوالي ثلاثة أشخاص مسلحين بأسلحة من نوع الـ”كلاش”. رأيت فقط واحدًا منهم كان يرتدي ثوب كبير وعمامة. وأيضاً سيارتهم من ماركة كورولا ذات لون رمادي لاتحمل لوحات رسمية.

ومن بين الأشخاص الأربعة الذين استهدفهم إطلاق النار يُحدثنا “ناكالي” وهو الحارس الشخصي للجنرال، “كنا نجلس أمام المنزل ونتحدث مع بعضنا البعض. فجأة رأينا سيارة كورولا تقترب منا، مباشرة عندما وصلوا أمامنا بدأوا في إطلاق النار علينا من نافذة السيارة. ركضت للوصول إلى المنزل التالي للنجاة وللبحث عن وسيلة للدفاع، ولكن دون جدوى.

حالياً، مكان الحادثة مُحاط بعناصر من مجموعة التدخل المتنقل للشرطة الوطنية. وهيئات إنفاذ القانون تبحث عن الجناة.

تقرير: محمد كبرو حسين