مقترح بإعتماد اللغة العربية رسمياً في الـ”فيفا”

يصادف أمس الاحتفال باليوم العالمي لـ”اللغة العربية”، وختام منافسات كأس العرب في قطر 2021، والتي أُقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وتقديرًا لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم “جياني إنفانتينو”، رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، مقترحاً بأن” تصبح اللغة العربية” لغة رسمية في إتحاد “الفيفا” لكرة القدم.

يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطولة كأس العرب.

وشهدت البطولة مشاركة 23 منتخبا من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم، تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” حاليا 4 لغات، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية و الإسبانية.

المصدر: وكالات