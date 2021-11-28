مصرع طفل وصحفيان، جراء المظاهرات في بوركينا فاسو

(Tchadinfos) :أنجمينا

أصيب عدد من الأشخاص بينهم طفل وصحافيان في عاصمة بوركينا فاسو، واغادوغو، في حوادث اندلعت بعد تفريق مئات المتظاهرين الذين نددوا بـ”عجز” السلطة عن مواجهة العنف الجهادي الذي يجتاح البلاد. ووفقا لمصادر ان الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع وتجمع المئات من المتظاهرين فى ساحة الأمة وسط العاصمة واغادوغو وقال ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية ان السلطات الأمنية عجزت عن تفريغ المحتجين ياتى وسط تعقدات أمنية تشهدها واغادوغو وحرق المتظاهرين اطارات السيارة وسط الطرق الرئيسية ولم تنفك السلطات الأمنية عن دحر المتظاهرين.

تقرير: أبوبكر إمام مؤمن