مشروع إنقلاب: الحكومة تعتقد أن “إتحاد قوى المقاومة” الذي يتزعمه “تيمان إرديمي”، أبعد نفسه عن “حوار الدوحة” المسبق

(Tchadinfos) :أنجمينا

سعى زعيم المتمردين التشادي “تيمان إرديمي” عبر صوتية مسربة على شبكة الإنترنت ، إلى الحصول على مساعدة المجموعة شبه العسكرية الروسية “فاغنر” للإطاحة بالنظام الانتقالي الحالي القائم في أنجمينا.

وبحسب راديو فرنسا الدولي، تحدث رئيس إتحاد قوى المقاومة “تيمان إرديمي”، في وسيط صوتي مصدق عليه من عدة مصادر ، مع الوزير المستشار الخاص لرئيس إفريقيا الوسطى “أبو القاسم الفوني التجاني”، ونسمع زعيم المتمردين التشاديين يعبر عن رغبته في إقناع جماعة “فاغنر” الروسية شبه العسكرية الناشطة للغاية في جمهورية إفريقيا الوسطى حيث تعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة هذا البلد لمساعدته “على إخراج رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي من على رأس السلطة ” محمد إدريس ديبي وحدد زملائنا الذين يتسائلون عمن سرب هذا الصوت على مواقع التواصل الاجتماعي ودوافعه.

“في التسجيل، يلمح المتمرد أيضًا إلى أن اتصالاته بوزير الزراعة في “أفريقيا الوسطى” بل ويعلن له أنه سعى دون جدوى للانضمام إلى الرئيس “فوستين أرشانج تواديرا” الذي كان في ذلك الوقت على رأس الاتحاد الأفريقي وهو ما حدث قبل عشرة أيام في أديس أبابا “.

وهنا تصريح يخرج الحكومة التشادية عن صمتها، عبر المتحدث باسمها السيد “عبد الرحمن غلام الله”، في مقابلة مع “راديو فرنسا الدولي” يعتقد أنه الآن وبعد أن استبعد رئيس اتحاد قوى المقاومة نفسه من الحوار المسبق في مدينة الدوحة بحجة أنه يريد طرد فرنسا، فإنه بالأصل يريد طرد “المجلس العسكري الإنتقالي” ولكن إذا كان “تيمان إرديمي” قادراً على الذهاب وإبرام اتفاق مع الشيطان ليأتي ويزرع المشاكل ويزرع زعزعة الاستقرار في البلاد فهذا أمر بالغ الخطورة، ولن نقبل أن يحضر هذا الرجل الذي يخطط لخوض حرب في وقت يريد فيه الناس إحلال السلام وحضور ما قبل الحوار .

ومع ذلك، فهو يعتمد على اللجنة الفنية الخاصة وقطر المسؤولة عن تنظيم الحوار المسبق مع السياسيين-العسكريين في الدوحة بحلول 27 فبراير.

وتشير الحكومة التشادية أيضًا وبتعجب، إلى أن الصلة بين “تيمان إرديمي” والمستشار الخاص لرئيس “إفريقيا الوسطى” اولذي يشغل أيضًا منصب وزير الزراعة إنه مندهش لرؤيته بحوزته رقم هاتف السيد “فوستين أرشانج تواديرا”.

ويتابع المتحدث باسم الحكومة التشادية أنه “لا يمكن تفسير هذه القضية على أنها حسابات بسيطة من قبل سياسي، ولكن هناك الكثير من التواطؤ بين المستشارين المقربين والأعضاء المقربين من حكومة تواديرا وتيمان إرديمي. وقد أعطيت حكومة إفريقيا الوسطى “ميزة الشك” ولكن لا جدال في أن سلطات إفريقيا الوسطى مدانة للحكومة التشادية بتفسير رسمي.

ملاحظة: عندما اتصل “راديو فرنسا الدولي”، بـ”تيمان إرديمي والمستشار الخاص المخالف أو المتحدث باسم رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى”، لايرغب كل منهما في الرد بخصوص هذا الموضوع في الوقت الحالي.

تقرير: محمد كبرو حسين