محمد اللهو طاهر، في قيادة RDP مرة أخرى

بعد انتخابه للمرة الثانية رئيساً لـ”حزب التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم” يعلن تشكيل مكتبه التنفيذي الجديد “محمد اللهو طاهر السياسي” الذي يرأس الحزب للمرة الثانية، إعادة ثقة منقطعة النظير لهذا الحزب السياسي الذي يعتبر من أكبر الأحزاب السياسية في الشمال التشادي.

بموجب القرار رقم 2 المؤرخ 28 يناير 2022 والقاضي بتعيين رئيس “حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم” محمد اللهو طاهر المكتب التنفيذي الجديد لحزبه.

يتألف المكتب من 24 عضوا ، والأمين التنفيذي هو “اجيدو ويدو سورلي” وتم انتخاب 24 عضوا في المكتب التنفيذي الجديد من بينهم 5 نساء من بين اجمالي اعضاء المكتب التنفيذي الجديد .

وتجدر الإشارة إلى أن “محمد الله طاهر” أعيد تعيينه رئيساً للحزب لمدة 4 سنوات بعد مؤتمر في ديسمبر الماضي، وتجدر الإشارة إلى أن حزب “التجمع من اجل الديمقراطية والتقدم” كان يرأسه الرئيس لول “محمد شوا” الذي رأس الفترة الإنتقالية في البلاد في منتصف سبعينيات القرن الماضي.