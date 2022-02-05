مايوكيبي الشرقية: حريق يلتهم 84 كوخاً في سوق محلية بيرم

شب حريق ضخم في كثير من المحال التجارية في محلية “بيرم” التابعة لإقليم مايوكيبي الشرقي في صباح يوم 4 فبراير حيث اندلع الحريق في العديد من أكياس الدخن وجرف عشرات الأكواخ في السوق المركزي للمقاطعة مما تسبب في خسائر كبيرة في الكثير من المحاصيل الزراعية والعديد من المحال التجارية بالسوق المركزي لمحلية “بيرم” بإقليم مايوكيبي الشرقي.

وبحسب نائب محافظ “بيرم” السيد “محمد اسحاق” فقد أشعلت النيران بالخطأ من قبل بائعة من السوق المركزي بالمنطقة. في حوالي الساعة 7 صباحًا، ذهبت السيدة إلى مكان عملها “كالعادة ينظف الجميع المكان الذي يجلسون فيه. بعد التنظيف، ووضعت كومة القمامة جانبًا وأشعلت فيها النار مع الريح أخذت النار السقيفة. وانتشرت النيران بسرعة كبيرة نظرًا لوجود العديد من الأكواخ في كل مكان في الوقت الذي تدخل فيه السكان المحليون ذلك الحريق الضخم الذي هز اركان المنطقة وتسبب في أضراراً كبيرة بعض الشيء على حد وصفه نائب المحافظ، اندلع الدخان في 84 كوخاً على الأقل ووصل الحريق ليشب في طاحونة للغلال.

تم إخلاء بعض أكياس الدخن بينما بعض منها ممزق بالإضافة إلى خلف السوق توجد المدرسة المركزية. مع الرياح، لامست النيران المبنى ولحسن الحظ، كان المعلمون يقظين. ويؤكد لنا “نائب المحافظ” أنه لا يوجد أي أضرار بشرية.

تضرر السوق المركزي بشدة وسوق بيري. يقدر عدد السكان بنحو 22000 نسمة وفقًا لتعداد عام 2009، ويعملون بشكل أساسي في الزراعة وتربية المواشي والتجارة الصغيرة واحتراف الحرف البدائية وتقع هذه “المحلية” في إقليم مايو كيبي الشرقية جنوبي البلاد .