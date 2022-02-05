ماسرا يشرح أسباب دعوته لحضور “دورة ريادة الأعمال” المحظورة من قبل الشرطة

رئيس حزب المحولون “سيكسي ماسرا” يعرب عن استيائه من منع الحكومة لتنظيم الدورة التدريبية لـ”ريادة الأعمال” والتي سيكون فيها مدرباً وقال السيد “ماسرا” ان هذا التصرف سيكون منعاً صريحاً لتطلعات الشباب الذين يرغبون بالمشاركة في هذه الدورة للإستفادة منها وقال ان هذا هو منع تدريب الشباب في ريادة الأعمال “اي” الدورة التي تمت دعوته فيها كمدرب.,

وقال زعيم حزب “المحولون” في بيان مساء يوم الجمعة 4 فبراير 2022 بأنه تلقى دعوة لتدريب الشباب على ريادة الأعمال وكنه مُنع من الوصول إلى مكان التدريب وكذلك المتدربين “في الواقع لم أكن المنظم كان علي أن أكون أحد المدربين لأقدم مساهمتي المتواضعة في هذا التدريب وعلى القيادة ان تسعى لتعزيز ريادة الأعمال بحسب ماصرح به ماسرا.

داهمت الشرطة المكان ومنعت المشاركين من دخول الفندق سلوك لم يقدّره ماسرا منعاً له من المشاركة بل هو رفضاً صريحاً لتنمية الشباب بحسب ما صرح به ماسرا رئيس حزب المحولون واضاف: “نحن في بلد لا نريد أن يعتني الشباب فيه بأنفسهم” واصفاً ذلك بالسلوك الخاطئ والخير صحيح.

والجدير بالذكر انه من المقرر ان يكون موعد تدريب الشباب حول ريادة الأعمال نسخة 2022 سيعقد في 5 و6 من شهر فبراير الحالي لكن القوات الأمنية اعترضت حدوث ذلك لأسباب غير واضحة.