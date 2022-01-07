ماسرا سيعقد لقائه الجماهيري فى ملعب إدريس محمد اويا

التقى وزير الشباب والرياضة وتعزيز ريادة الأعمال “رتونغ محمد دونقا كريستيان ” مع رئيس حزب المحولون السيد “سيكسي ماسرا” والحديث حول تنظيم لقائه الجماهيري في صميم لقائهما، يجيئ اللقاء بعد رفض لقائه الجماهيري في ” ملعب إدريس محمد اويا ” من قبل الهيئة الوطنية لترقية الرياضة والذي ينظم في 8 يناير من الشهر الجاري، وقد نشرته الهيئة الوطنية لدعم الرياضة مذكرة تعميمية بشأن إعادة ترميم الملعب وفقاً لمتطلبات الإتحاد الدولي لكرة القدم في ما أعتبره حزب المحولون منعاً صريحاً للحزب في ممارسة انشطته السياسية، وبعد ذلك قام رئيس حزب المحولون بتسجيل لقائاً مع الوزير بهدف إيجاد سبيلاً لهذه المعضلة بحسب معلوماتنا واستجابت الوزارة لهذا الطلب معللة السبب بأن اي خلل او أي تخريب سينسب له شخصياً لأنه المسؤول الأول وأضاف الوزير ذلك يأتي ضمن ترجمة سياسة الحكومة الرامية إلى جعل العام 2022 عام الرياضة وان ما قامت به الهيئة الوطنية لدعم الرياضة هو تنفيذاً لخطة الحكومة في إصلاح كل القطاعات التابعة لها لأن هذا العام سيكون عام الرياضة بحسب ما أدل به رئيس المجلس العسكري الإنتقالي خلال مخاطبته جماهير الشباب من المنتدى الوطني للشباب، وبحسب تغريدة نشرها وزير الثقافة وتعزيز ريادة الأعمال السيد “رتونغ محمد دونقا كريستيان” فإن الأمر استثنائياً .وبحسب الوزير ايضاً يأتي ذلك تماشيا مع “الرغبة الراسخة لـ”رئيس المجلس العسكري الانتقالي” في عدم استبعاد أي شخص في هذه المرحلة الحاسمة من وطننا، وهي رسالة قوية تدل على ذلك”. أن كل ابناء تشاد مهمون وأن المحولون مدعوون للانضمام إلى كل القوى من أجل الحوار الوطني الشامل المقبل المقرر عقده في 15 من يناير المقبل