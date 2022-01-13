لغة شكسبير، قريباً ستصبح اللغة الرسمية الثالثة في تشاد؟

في غضون شهر، سيدخل جميع التشاديون بمختلف أطيافهم إلى الحوار الوطني إذاء ذلك ستناقش العديد من القضايا العالقة بما في ذلك اللغات الرسمية.

قدمت المجموعة رقم 2 ، وهي إحدى المجموعات الخمس التي تم إنشاؤها لدراسة الموضوعات المختلفة التي سيتم تضمينها في برنامج الحوار الوطني تقريرها قبل أيام قليلة، وعملت هذه المجموعة على موضوع: “شكل الدولة، الدستور، الإصلاحات المؤسسية بالإضافة إلى العملية الانتخابية .

تعتبر هذه المجموعة الموضوعية التابعة لـ”اللجنة الفنية الخاصة” في توصياته، أنه ينبغي إثارة مسألة اللغات الرسمية في الحوار الوطني الشامل من أجل الحصول على إجابات “تقدمية”.

وعليه، فإنه يوصى بإضافة اللغة الإنجليزية كلغة رسمية ثالثة بالإضافة إلى اللغتين الرسميتين، الفرنسية والعربية. “ويجب أيضاً أن يحدد القانون طرق تدريس هذه اللغة واستخدامها في مختلف مناحي الحياة .

والجدير بالذكر إبان الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في أبريل 2021، وعد أحد المرشحين بوعود جمة سيما رئيس الوزراء الحالي “باهيمي باداكي البيرت” أنه إذا تم انتخابه، فإنه سيجعل اللغة الإنجليزية لغة رسمية ثالثة لدولة تشاد.

يجب أن نتذكر أيضاً، أن تشاد كانت ثنائية اللغة رسميًا منذ إضفاء الطابع الدستوري على اللغة العربية إلى جانب الفرنسية في عام 1996، ومازالت العربية تكافح من أجل الحصول على مكانتها الطبيعية وذلك بعد إثبات اللغة العربية مكانتها دون أي تحديات.