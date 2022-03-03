قوات الدرك الوطني، تستعرض عدد من المجرمين بمختلف جرائمهم

قدمت قوات الدرك الوطني 13 مجرما و 14 مسدسا بالإضافة إلى مبلغ 45 مليون فرنك أفريقي في أوراق نقدية مزيفة تم ضبطها ضمن سلسة عمليات مكافحة انعدام الأمن في انجمينا.

وضبطت الشرطة أيضاً، 14 مسدساً و 45 مليون فرنك أفريقي من الأوراق النقدية مزورة خلال العمليات التي استهدفت محاربة انعدام الأمن في العاصمة انجمينا. ويضاف إلى ذلك 33 دراجة نارية تم ضبطها لوجودها بحوزة المجرمين فقد تم تفتيش الدراجات وتم العثور على انها إما بدون أرقام أو بدون مستندات داعمة، ودراجتين ناريتين مسروقتين.

. وقالت قوات الدرك إنه تم الاستيلاء على هذه الأشياء المسروقة من أيدي 13 مجرماً مشتبهًا تم القبض عليهم من قبل الدرك الوطني “بتهم مختلفة”.

من بين المتهمين قطاع طرق ولصوص وعدد من المجرمين بمختلف جرائمهم، ويقول مسؤول الدرك الوطني – “العقيد عبد الرحمن حقار” ان المحتالين والفاسدين والمتهمين منهم متهمون بقتل ابرياء وكل من هو متورط فى هذا الشأن سيمثل امام القانون.

وشدد مسؤولو الدرك الوطني مع ذلك، على ضرورة مواصلة العملية للحد من ظاهرة انعدام الأمن التي تفاقمت في الأسابيع الأخيرة في أحياء العاصمة التشادية.