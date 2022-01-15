قصر الـ15 يناير، الرمزية الوطنية التي احتضنت أكبر الفعاليات التشادية

ثلاثون عاماً من الرمزية الراسخة لهذا الصرح العمراني الكبير استضاف خلال ثلاث عقودٍ أحداث وطنية كبرى كان لها الأثر في تغيير مجرى الحياة السياسية في البلاد وبهذا أصبح الصرح العمراني المنيف ذو رمزية وطنية كبري .

قصر 15 يناير هو ثمرة التعاون التشادي الصيني. بحسب المؤرخ الدكتور “دينجاماجي أرنو”، أنه خلال رحلة قام بها الرئيس السابق الراحل حسين هبري إلى جمهورية الصين الشعبية في عام 1988، تم التوقيع على التعاون في مجالات عدة أبرزها بناء هذا القصر. لذلك تم تمويله وبنائه من قبل الصينيين.

كما شهد هذا القصر كبري الأحداث التي غيرت مجري حياة أمتنا حيث أول حدثٍ إستضافه “المؤتمر الوطني المستقل” في 15 يناير 1993، في هذا المبنى الواقع في حي “أنجاري” بالدائرة الثامنة للعاصمة أنجمينا.

“في البداية كان يطلق عليه قصر الشعب. ثم أعيدت تسميته إلى قصر 15يناير لأن هذا التاريخ مهم للغاية في تاريخ تشاد.

نعلم جميعنا ان ما يرد كثيراً في الأذهان هو إستضافة قاعات هذا الصرح أحداث كبيرة والتي تتمثل في المنتدى الوطني الشامل لعامي 2018 و 2020. مؤتمرات القمة لرؤساء الدول، والمعرض الزراعي الدولي وغيره من الأحداث الكبيرة .

كان قصر 15 يناير أيضًا مكان تنصيب الرئيس الراحل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. “وقد تم استثماره هناك في أعوام 1996 و 2001 و 2006. وحتى عام 2011. وفي عام 2016 كان في فندق راديسون بلو”

كان قصر 15 من يناير مقر البرلمان حينها كان يسمى بـ”قصر الشعب” وكان المجلس الأعلى الانتقالي هو البرلمان المؤقت.

من عام 1997 حتى عام 2014-2015، كان مقرًا للجمعية الوطنية قبل أن يتم نقله إلى قصر الديمقراطية “كما يتذكر الدكتور دينجاماجي أرنو.

خلال فترات الاضطرابات في تشاد، قد تم تخريب قصر 15 يناير. في عام 2006، عندما سيطر المتمردون على المدينة تعرض القصر للتخريب، وكذلك مبنى مرسال وحتى المحكمة العليا، وبعد ذلك أعيد ترميمه . هذه هي الفظاظة المميزة للتشاديين. في عام 2008 أيضًا، مع اختراق جديد للمتمردين وقد تعرض هذا القطاع بأكمله للنهب”، مباشرة بعد هذه الاضطرابات، أعيد تأهيل القصر.