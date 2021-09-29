فرنسا تمنح 10 مليارات فرنك أفريقي كمساعدات لتشاد

أنجمينا: (Tchadinfos)

وقع الاتفاقية وزير المالية والميزانية طاهر حميد نغلين ، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ، فيليب شيدان ، والمستشار الأول للسفارة الفرنسية في تشاد ، جيل روسي ، يوم الأربعاء. 15 مليون يورو ، أو ما يقرب من 10 مليار فرنك أفريقي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الوكالة الفرنسية للتنمية، فإن “هذه المساعدة التي تدعم ميزانية البلاد ، تلبي احتياجات التمويل للدولة التشادية. ويهدف بشكل عام إلى دعم جهود الدولة التشادية في إطار البرنامج قيد المناقشة مع صندوق النقد الدولي “.

ستدعم منحة مساعدة الميزانية هذه قطاع الصحة ، وتحسين الحوكمة المالية وإدارة المالية العامة، وكذلك لجنة التنسيق الوطنية لمنطقة الساحل. وسيتم توزيعها على النحو التالي:

1.594، مليار فرنك أفريقي لصالح ثلاثة مستشفيات وطنية والمركز الوطني لنقل الدم ؛

1.261، مليار فرنك أفريقي لصالح المستشفيات الإقليمية الثلاثة والعشرين ؛

5.437، مليار فرنك أفريقي لصالح الحوسبة وربط الخدمات الاقتصادية والمالية في تشاد ؛

612، مليون فرنك أفريقي تهدف إلى تعزيز الوظائف الرقابية لغرفة الحسابات والمفتشية العامة للمالية ؛

455، مليون فرنك أفريقي لدعم الإدارات اللامركزية التابعة لوزارة المالية ؛

50، مليون فرنك أفريقي لصالح لجنة التنسيق الوطنية لمجموعة دول الساحل الخمس.

“مع هذا الدعم الجديد للميزانية ، وصل المبلغ الإجمالي للدعم المقدم من الخزانة الفرنسية إلى تشاد منذ عام 2016 إلى 170 مليون يورو “أو أكثر من 110 مليار فرنك أفريقي على مدى 6 سنوات”، وتحدد الوثيقة التي خلصت إلى أن ” في عام 2022 ، سيتم إجراء مراجعة لتقييم كفائة استخدام هذه الدعامات.

تقرير: محمد كبرو حسين