عشـ10ـرة سنوات من العطاء، “تشاد إنفو” الواجهة الوطنية الأولى

(Tchadinfos) :أنجمينا



الـ01 من يونيو 2012 الإنطلاقة الرسمية لـ منصة المعلومات “تشاد إنفو” لفهم كل مايجري حول “الإقتصاد والتعليم والتوظيف والصحة والبيئة والثقافة والرياضة والقضايا الإجتماعية والسياسية” في “تشاد” بالتحديد وفي أي مكان آخر.

تم إنشاء موقع “تشاد إنفو” في عام 2012، وهو موقع معلومات تشادي “عبر الإنترنت” يتعامل وبشكل أساسي مع المعلومات العامة حول الأخبار “التشادية” والدولية، بالإضافة إلى أنها مؤسسة مستقلة سياسياً وتحتفظ بحرية الوصول إلى المعلومات أو المقالات المكتوبة من قبل المساهمين الخبراء والإرساليات الأخرى.

خطنا التحريري: يركز وبشكل أساسي على “تنمية تشاد” ومن بين الموضوعات التي يتم تناولها بشكل يومي هي “الإقتصاد، التعليم، التوظيف، الصحة، البيئة، الثقافة، الرياضة، التكنولوجيا، والقضايا الإجتماعية والسياسية”.

وفي وقتنا الحالي: يتم وضع “تشاد إنفو” كـ إعلام تعليمي وتنموي بالإضافة إلى عرض إفتراضي أساسي لـ”تشاد”. وبعد “عشرة سنوات” من إنشائها، ترغب مؤسستنا الإعلامية في الإنتشار على نطاق أوسع من خلال إنشاء “موقع إلكتروني” ثنائي اللغة بحيث تصل منشوراتنا وبفخر إلى جميع الناطقين باللغتين الوطنية “العربية والفرنسية”، وإن تقديم معلومات باللغتين “العربية والفرنسية” هو هدفنا المحدد لهذا العام 2022.

فإن “تشادإنفو” هي خبرة صحفية ورقمية تقدم لـ”المتصفحين” معلومات يومية غنية ومثبتة حول مجموعة من الموضوعات التي تخص “تشاد” أو الدول الأخرى التي لها تأثير على الحياة اليومية أو على مستقبل التشاديين.

تشاد إنفو، هي أيضاً محتوى وطني أصيل لجذب الإنتباه اليومي من ناحية الأخبار والترفيه النابعة من منظور التعليم والمعلومات، وقادرة أيضاً على ضمان نوعية الهدف.

وكل ذلك بفضل معرفتنا التامة بـ”السوق والوقائع والجماهير، ونشر المحتوى ذو الصلة من خلال رعاية برامج الجودة بالإضافة إلى وضع المنتج على محتوى ذو قيمة مضافة أو علامة تجارية، أو محتوياتنا المنشورة في أشكال مختلفة، لم يعد هذا سراً بالنسبة لنا.

بصفة عامة، فإن “تشاد إنفو” هو مجتمع من الصحفيين والمبدعين الأفارقة الناطقين باللغتين “العربية والفرنسية” في إطار إنتاج وتوزيع متميز.

تشاد إنفو، هي “الرقم الأول” في الترفيه ووسائل الإعلام بـ”تشاد” وتجمع أكثر من “800 ألف” زائر شهرياً.

وعليه، فلن تتوقف مسيرة العطاء ولكن سيبقى بستان الورد زاهراً بوجودكم ودعمكم اللامتناهي، وبإسم فريق “غرفة التحرير” في “تشاد إنفو” نقول لكم شكراً وألف شكر.

من غرفة التحرير: محمد كبرو حسين / مسؤول القسم العربي