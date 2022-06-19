عربي خليل هجرو، شاب وقع ضحية لعملية إغتيال في العاصمة أنجمينا

(Tchadinfos) :أنجمينا

حادثة اغتيال في العاصمة أنجمينا وبالتحديد في ملعب حي “الدقيل” بالدائرة الثامنة من العاصمة أنجمينا، والضحية يدعى “عربي خليل هجرو” الذي تم اغتياله أثناء قيامة ببعض التمارين الرياضية في الملعب يوم أمس السبت الموافق 18 يونيو 2022، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً عقب صلاة المغرب.

موقع الحادثة

وأثناء نزولنا للميدان لمعرفة الحادثة بالتفصيل، التقينا بأحد أقاربه وحدثنا أن “عربي خليل هجرو” شاب في العشرينات من عمره يعيش في مدينة “كُسري” الكاميرونية وجاء إلى العاصمة “أنجمينا” منذ عشرون يوماً بهدف الإلتحاق بالكلية الحربية في العاصمة أنجمينا.

وبعد ذلك، ذهبنا لمعرفة الحادثة من الذين كانوا في موقع الحدث، فالتقينا بالحارس المكلف بالأمن في داخل الملعب، وخلال حديثه قال أنه كان يؤدي صلاة المغرب في الجانب الشمالي من الملعب بينما كان الضحية يؤدي تمارينه الرياضية. وبحسب حارس الأمن، بينما يؤدي صلاة المغرب سمع أصوات طلقات نارية في الجانب الغربي من الملعب، وبعد أن انتهى من الصلاة قام للإستطلاع في النواحي الخارجية من الملعب ولكن لم يجد شيئاً.

وإذا بزميله حارس الأمن الآخر قام بالذهاب لمركز الشرطة رقم 8 من أجل إبلاغهم بوجود إطلاق نار في الملعب، وبعد قدوم رجال الشرطة الوطنية وقيامهم بعمليات تفتيشية داخل الملعب وجدوا الشاب “عربي خليل هجرو” طريحاً داخل أرضية الملعب مصاب بطلقتين نارية في صدره وبالإضافة إلى ضربة بآلة حادة في مؤخرة رأسه، وقد فقد حياته.

وحتى الآن لم يتم القبض على الفاعلين ولايوجد هنالك أي إعلان رسمي من الشرطة الوطنية.

…..سنوافيكم بالمزيد لاحقاً

تقرير: محمد كبرو حسين