عبدو حسن حبيب، واجهة تشادية ناطقة باللغة العربية

أنجمينا: (Tchadinfos)

عبدالوهاب حسن حبيب ٬ شاب تشادي من أم مغربية قد أصبح مشهوراً في عالم الشبكة الزرقاء “فيسبوك” أولاً ثم إنتقل إلى عالم التواصل الإجتماعي الٱخر.

فـ من خلال جهود فريق التحرير الخاص بـ “Tchad Infos”

وبعد التواصل معه لإفادتنا ببعض المعلومات عن حياته العلمية والعملية؛

عبدالوهاب حسن حبيب ٬ الذي يشتهر بإسم “عبدو” في عالم التواصل الإجتماعي، شاب تشادي في العشرينيات من عمره نشأ وترعرع في المملكة المغربية ونال منها شهادتي التعليم “الإبتدائي والإعدادي” ومن ثم إنتقل برفقة عائلته للعيش في الجماهرية العربية الليبية ونال منها شهادة تعليمه “الثانوية”، وبعد الأحداث والظروف الأمنية في “ليبيا” إضطر عبدو للإنتقال والعودة إلى أرض الوطن.

عبدو حسن حبيب، بدأ تعليمه الجامعي بـ”جامعة الملك فيصل” وتخرج منها حاملاً شهادة كلية التقنيات بتخصص “التمريض العالي”.

إشتهر عبدو بدايةً بالفيديوهات ذات الطابع الفكاهي ومن ثم بدأ يناقش القضايا الوطنية والإجتماعية؛

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وبهذه الطريقة أصبح عبدو مشهوراً أو محبوباً إن صح التعبير لدى الكثير من شباب الوطن ورواد عالم الشبكة الإجتماعية.

عبدو حسن حبيب، أصبح واجهة تعريف لمن لايعرف عن تلك البقعة من الأرض في قلب القارة الأفريقية وهي “تشاد” لدى الكثير من الناطقين بالعربية في العالم.

تقرير: محمد كبرو حسين