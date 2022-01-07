“عائلة أصيل بأكملها تعيش تحت تهديد دائم بالموت”، مجموعة محامين الأسرة

(Tchadinfos) :أنجمينا

استضافت مجموعة من المحامين إيجازاً صحفياً اليوم الجمعة الموافق 7 يناير 2022 في “دار الإعلام”، لتوضيح الاتهامات الموجهة للسيد “أحمد غزالي أصيل” و”خضر أصيل” وكذلك تخريب منزل “غزالي”.

كان شقيق السيدة الأولى السابقة و”وزير التعليم” السابق ضحية لمحاولة اغتيال في منزله ليلة 8 إلى 9 ديسمبر 2021، “من قبل مجموعة مجهولة مدججة بالسلاح على متن عشرات المركبات”.

ويتبع ذلك، بحسب مجموعة المحامين “اغتيال جبان وحقير في طريق عام على ضابط كبير في الجيش الوطني التشادي من قبل مجهولين”

أنا الان “كاجونبي”، متحدثا بالنيابة عن مجموعة من المحامين يدين ويستنكر محاولة اغتيال “أحمد غزالي أصيل”، “بقدر ما ندين بشدة وندين الاغتيال الحقير والجبان للعقيد”.

المحامي “كاجونبي” المتحدث بالنيابة عن مجموعة محامين أسرة اصيل

ولم يتم حتى الآن تقديم أشقاء السيدة الأولى السابقة، المحتجزين في المخابرات العامة على التوالي منذ يومي 10 و 15 ديسمبر 2021، إلى النيابة.

ومنذ ذلك الحين، فإن عائلة أصيل بأكملها، وفقًا لمحاميهم، “تعيش تحت تهديد دائم بالموت”.

وأضاف “كاجونبي”: “إننا ندين بشدة وندين جميع محاولات العدالة الخاصة التي هي شكل من أشكال التمرد المفتوح ضد الدولة”.

ودعا محامو عائلة أصيل مسؤولي “المجلس العسكري الانتقالي” والسلطات المسؤولة عن العدالة إلى اتخاذ إجراء حماية طارئ بحق عائلة أصيل ضد أي هجوم أخر محتمل.

تقرير: محمد كبرو حسين