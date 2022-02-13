طرد عائلة غومبو من المنزل: المحامي المكلف بالدفاع يبين الحقائق

(Tchadinfos) :أنجمينا

من خلال مقاطع فيديو إنتشرت مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، نرى ان عائلة “قومبو محمد شريف” مطرودة من من منزلها نتيجة موضوع نزاع على الأرض، واشتكى الضحايا بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بالرد على هذا الوضع الذي وصفته بالظلم، وأمام هذا الإتهام قدم محامي السيد “أحمد النمة” روايته للوقائع وتقديم الحقائق عن هذا الحدث.

“نشير إلى أن عائلة قومبو محمد شريف وأتباعهم متورطون في تشويه الحقائق”، وأطلق فورًا “مي مورومبا جاتو إيمي” أحد المحامين الموكلين من قبل “أحمد النمة” من خلال مؤتمر صحفي قاموا بعقده يوم السبت الموافق 12 فبراير 2022.

ووفقًا للمحامي، فإن عائلة “قومبو محمد شريف” وأعوانها يحتلون بشكل فوضوي الأرض التي طلبها “أحمد النمة” وقام بشرائها من شخص يدعى “كاتزو” الواقعة في حي “دار السلام” القسم 4، الجزيرة 16، القسيمة 18 وبمساحة 450م 2 و هذا منذ عام 1998.

بعد معارك قانونية استغرقت مدة من الزمن، يتابع السيد “مي مورومبا جاتو إيمي” المحكمة التي في ضوء “المعارضات القانونية والوثائق المقدمة في الملف” أعلنت أن السيد “أحمد النمة” هو المالك الشرعي للأرض المتنازع عليها، وذلك بموجب الحكم المدني رقم 84 / AL / 18 منذ 17 ديسمبر 2018 ” الأمر الذي يجعل موكلهم “المالك الشرعي الوحيد للأرض”.

وبعد العديد من محاولات الإخلاء، خرجت عائلة “قومبو محمد شريف” أخيرًا إلى الشارع ويقال إن “قومبو محمد شريف” مفقود منذ عدة أيام. أما بالنسبة للسيد المحامي “مورومبا جاتو إيمي” أن “موكله ليس مسؤولاً عن أي شيء وقد قام فقط بتنفيذ قرار المحكمة وهذا من قبل رجال الأمن”.

ويخلص إلى أن “عائلة قومبو، التي رُفضت في نهاية الإجرائات سواء في المحكمة أو عند الاستئناف ، تسعى بكل الوسائل إلى تشويه صورة موكله والإضرار بسمعته”.

تقرير: محمد كبرو حسين