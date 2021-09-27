lundi 27 septembre 2021
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صراع العمالقة: ماذا يدور داخل أروقة جامعة الملك فيصل؟

Mahamat Kabaro
édité le:

أنجمينا: (Tchadinfos)

بحسب ما تناقلته بعض الصفحات في مواقع التواصل الإجتماعي، عن صراع يدور داخل الإدارة العليا لـ”جامعة الملك فيصل” بين فصيل يقوده رئيس مجلس إدارة الجامعة، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتعليم العالي “الدكتور حسين مسار حسين”، وفصيل أخر يقوده رئيس الجامعة “الدكتور حسن بوبا”.

كما تناقلته بعض الصفحات، فإن أسباب الصراع الدائرة هي الإتهامات المتبادلة بين الطرفين حول الإنفراد بسلطة الجامعة، ومن هي اليد العليا في زمام الأمور بالجامعة؟. هل هي السلطة الموكلة من رئيس الجمهورية إلى مستشاره بالتعليم العالي والذي عينه بسلطات اتسمت بالإستثنائية عن نظرائه رؤساء مجالس الإدارات الأخرى؟. أم من الناحية الثانية رئيس الجامعة والذي عين كذلك بمرسوم رئاسي ليخلف في ذلك الوقت “الدكتور عبدالله بخيت” برئاسة الجامعة والتي لم يكن لها ٱنذاك من الأساس منصب “رئيس مجلس الإدارة”؟.

كما إتضح لنا، فإن الصراع الدائر هو “صراع نفوذ”، وستلاحظون في الصور أدناه تجاذبات بين الأطراف بالتوقيعات والرسائل المفتوحة والنقابات داخل الجامعة.

النقابة الموالية لرئيس الجامعة
النقابة الموالية لرئيس الجامعة
النقابة الموالية لرئيس مجلس إدارة الجامعة
النقابة الموالية لرئيس مجلس إدارة الجامعة

……وسنرى ماستؤول إليه الأحداث في قادم الأيام

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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