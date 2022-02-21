شاري الأوسط: وزير الدفاع يصل إلى مدينة سار

وصل الوزير المنتدب برئاسة المجلس العسكري المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب الفريق ٫داود يحي إبراهيم” على رأس وفد عسكري رفيع المستوى وصل اليوم الأحد 20 فبراير 2022 إلى مدينة “سار” عاصمة إقليم “شاري الأوسط” وبرفقة عدد من طاقم الوزارة.

وكان في استقباله عند نزوله من المروحية التي جاء على متنها حاكم إقليم “شاري الأوسط” علي أحمد أغبش، وتأتي زيارة الوفد الوزاري في اطار جولة وطنية، تهدف الي التعرف على سير عمل مهمة تفتيش القوات المسلحة في الثكنات وتوعية قوات الدفاع والأمن بقضايا النزاعات بين المجتمعات وتعزيز عمل القوات المسلحة على النظر بتمعن حول القضايا التي تتعلق بالنزاعات الإثنية وتعزيز روح الحياد التام.

شهد إقليم شاري الأوسط توتر شديد خلال الأسبوع الماضي مما جعل الحكومة توفد وفد وزاري رفيع مؤلف من اربع وزراء وخلال زيارته وزير الدفاع الفريق “داوود يحي” ناشد عناصر القوات المسلحة بارتداء الزي العسكري بشكل خاص على دور الجيش في الحفاظ على النظام ومنع النزاعات بين المجتمعات، بينما دعا إلى الحوار والسلام والعيش معًا.