شاري الأوسط: حاكم الإقليم “علي أحمد أغبش، يتحدث معلقاً عن أحداث ساندانا

(Tchadinfos) :أنجمينا

أدلى حاكم إقليم “شاري الأوسط” علي أحمد أغبش، ببيان هذا الصباح حول الخلافات التي حدثت في محافظة “كوموغو” الفرعية على وجه التحديد في قرية “ساندانا” والتي تسببت في مقتل أكثر من عشرة أشخاص.

في رسالته، قدم “علي أحمد أغبش” أولاً نيابة عن رئيس المجلس العسكري الإنتقالي “محمد إدريس ديبي إتنو” وبإسمه الخاص ، خالص تعازيه لأسر ضحايا “ساندانا” المنكوبة.

ويواصل الحاكم، بأن السلطات تعمل جاهدة من أجل خلق بيئة مواتية حتى يتمكن السكان من العيش بسلام لأن بالفعل 7 أشخاص وضعوا تحت سجون العدالة وتجري الأبحاث حاليًا ليتم القبض على الآخرين.

ويطلب علي أحمد أغبش من أبناء “شاري الأوسط”، ولا سيما القوى الحية وجمعيات الشباب ولجنة الحكماء والمنظمات النسائية والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، دعم السلطات الإدارية المحلية والحكومة الانتقالية وعلى رأسها “المجلس العسكري الانتقالي” و رئيسه لضمان السلام والأمن في إقليم “شاري الأوسط” على وجه الخصوص، وفي جميع أنحاء التراب الوطني بشكل عام.

تقرير: محمد كبرو حسين