سينما: المخرج التشادي “إيمانويل روتوبام امبايدي” يطرح فيلمه الجديد بعنوان “مسعود”

(Tchadinfos) :أنجمينا

ثقافة – عرض المخرج التشادي “إيمانويل روتوبام امبايدي” فيلمه السينمائي الجديد والذي يحمل إسم “مسعود” أمام الصحافة التشادية ومن خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، في المعهد الفرنسي التشادي.

الحب وأخطاء الشرطة وحظر التجول والتطرف العنيف في منطقة الساحل هي الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها في هذا الفيلم الذي يحمل عنوان “مسعود” وهو ليس أكثر من اسم ممثله الرئيسي.

الفيلم الذي “يستمر لمدة ساعة وثلاثون دقيقة” من المشاهدة، يروي كيف يتم بـ”إسم الدين” تلقين الشباب وتطرفهم وتحويلهم إلى قتلة.

ملخص الفيلم

مسعود، هو طالب مسلم ممارس منفتح على العالم ومرشد سياحي في أوقات فراغه وشغوف بالثقافة والفن. مثله الأعلى هو القائد “أحمد شاه مسعود”، هذا الأفغاني الذي لم يتوقف عن الاقتباس من ملاحظاته وإحساسه بالنضال الثوري من أجل إسلام معتدل، يلبس مثله وتتزين الجدران الأربعة في غرفته بصور هذا الرجل. ولدهشة والديه، أصبح مسعود متطرفًا من قبل “عبد الله” زعيم الجهاديين. وهذا الذي يأمره بقتل “بركاي” إمام مسجد يعتنق الإسلام المتسامح. واتضح أن هذا الإمام هو الأب البيولوجي لمسعود …

تم تصوير الفيلم في تسعة مواقع في “بوركينا فاسو” لمدة سبعة أسابيع ويجمع بين ممثلين “تشاديين وبوركينابيين وأوروبيين”، وقد تم عرضه للجمهور لأول مرة في مهرجان “فيسباكو” (مهرجان عموم أفريقيا للسينما والتلفزيون في واغادوغو)في أكتوبر من العام الماضي 2021، ثم في “ألمانيا وساحل العاج”، يتم إنتاجه باللغات الفرنسية والعربية والديولا.

السيرة الذاتية للمخرج

الممثل وكاتب السيناريو “إيمانويل روتوبام امبايدي” هو مخرج تشادي يعيش في “بوركينا فاسو”، شغوف بـ”فنون المسرح” منذ سن مبكرة من عمره، والأن يحتضن مسيرة مهنية في الفن السابع في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو حاصل على “درجة الهندسة في الأعمال السينمائية والسمعية-البصرية”، قام “إيمانويل روتوبام امبايدي” بتقديم عدة أفلام من إخراجه وآخرها فيلم “مسعود” الذي سيتم عرضه اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022 ولأول مرة في العاصمة أنجمينا.

تقرير: محمد كبرو حسين