سيلا: قتل شخصين نتيجة لعملية سطو مسلح

(Tchadinfos) :أنجمينا

بحسب مراسلنا في “إقليم سيلا”: أن في ليلة البارحة 12 ديسمبر 2021، قتل مسلحون رجلاً وابنه في قرية “كومو” بمديرية “أدي” حاضرة إقليم سيلا.

أراد المجرمون أخذ ماعزهم. قُتل الرجل وابنه بسبب محاولاتهم للدفاع عن ممتلكاتهم.

“وبحسب المصدر فإن الجناة شقوا طريقهم إلى دولة “السودان المجاورة.

وفي ظل عمليات السطو المسلح المتكررة في منطقة أدي المحاذية للسودان، تطالب السلطات التقليدية بالإدارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي وحكومته بالتدخل العاجل من أجل توفير الأمن للسكان وممتلكاتهم.

تقرير: محمد كبرو حسين