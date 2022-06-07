سيلا: أربعة أشخاص لقوا مصرعهم إثر عملية سطو مسلح في مقاطعة أدّي

(Tchadinfos) :أنجمينا

في الـ6 من يونيو الجاري، قام مجموعة من قطاع الطرق بمهاجمة احد ضباط الجمارك واحد جنود الدرك الوطني لقيا مصرعهما على الفور، وقطاع الطرق لاذوا بالفرار ودخولهم إلى ناحية حدود السودان المجاورة والشرطة لاحقتهم حتى منطقة الحدود.

وفي صباح اليوم الإثنين 7 يونيو، قام آخرون من قطاع الطرق أحدهم يحمل الجنسية السودانية والآخر تشادي مواطن بإعتقال مواطن وتهديده بسلاح ناري غير صالح للإستخدام، مما سمح للمعتقلون بإستغلال الوضع عن طريق ضربهم حتى الموت.

وبعد وفاتهم تم تسليمهم إلى القوة المشتركة بحيث تتولى مهمة إسترجاع التشادي والسوداني إلى أهاليهم.

تقرير: محمد كبرو حسين