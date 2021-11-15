lundi 15 novembre 2021
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سياسة: توقعات بعثة يقودها “رئيس الوزراء” إلى “بروكسل” من أجل السعي للحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي

Mahamat Kabaro
édité le:
Le Premier ministre de transition, Pahimi Padacké Albert

(Tchadinfos) :أنجمينا

يعلن قسم الاتصالات بـ”رئاسة الوزراء” عبر بيان صحفي عن وجود بعثة برئاسة رئيس الوزراء إلى بروكسل في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر 2021.

وبحسب البيان، سيرافق رئيس الوزراء الانتقالي “باهيمي باداكيه” كل من وزير الخارجية والاقتصاد والتخطيط التنموي والتعاون الدولي والمالية والميزانية والعدل. وستقوم هذه البعثة بعقد عدة اجتماعات في بروكسل، ولا سيما مع:

السيد جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ؛

السيدة إيمانويلا ديل ري، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل ؛

السيد جانيز لينارسيك، مفوض إدارة الأزمات؛

السيدة جوتا أوربيلينن، مفوضة الشراكات الدولية(التعاون الإنمائي).

وعليه، فإن الغرض من هذه المهمة هو في سياق التحول الديمقراطي والتحول الاجتماعي والاقتصادي الشامل والمستدام في تشاد. تتمثل ولاية الحكومة الانتقالية، على وجه الخصوص في الوفاء بالتزاماتها السيادية التي تتمثل في ضمان الدفاع عن البلاد وأمنها وتعزيز السلام والوحدة الوطنية من خلال تنظيم حوار وطني شامل قبل أن يؤدي إلى انتخابات حرة وشفافة، وهو تعهد السلام والاستقرار في تشاد. هذه هي الطريقة التي سيتم بها تنفيذ هذه المهمة إلى الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أجل عرض التقدم والتحديات في المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى تعبئة الموارد لتنفيذ ورقة تمهيد الطريق من الحكومة الانتقالية.

أما في الواقع، “ستساهم تعبئة الشركاء المؤسسيين والماليين بشكل إيجابي في النتيجة الإيجابية لعمل الحكومة الانتقالية المدنية والشاملة والمصممة، في التزامها المعلن عنها بالإصلاحات الهيكلية من خلال حوار وطني شامل” ، ودستور جديد وانتخابات ديمقراطية ومن أجل احترام الالتزامات الدولية “.

تقرير: محمد كبرو حسين

Mahamat Kabaro
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