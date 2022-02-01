سلطان “دار وداي” الموقوف عن مهامه، يصل العاصمة أنجمينا

وصل سلطان “دار وداي” الموقوف عن عمله، اليوم إلى العاصمة أنجمينا في اولى زياراته بعد توقيفه من مزاولة أنشطته كـ سلطان لـ دار وداي .

تم توقيف شريف عبدالهادي مهدي من مهامه كـ سلطاناً لـ دار وداي على خلفية الإحتجاجات الدموية التي شهدتها مدينة أبشة والتي راح ضحيتها العديد من المحتجين، ووفقاً لمعلوماتنا الخاصة فقد لقيت تعداد كبيرة مصرعها خلال المواجهات مع القوات النظامية.

وبسبب تلك المظاهرات التي قتل فيها محتجون بحسب مابررته القوات النظامية بالـ”خروج عن دائرة القانون” وبحسب مصادر أمنية تم توقيف السلطان على خلفية تلك الإحتجاجات المناهضة لقرارات الدولة بشأن تنصيب شيخ قبيلة بني هلبة الذي تم تعيينه بمرسوم رئاسي في عهد المشير الراحل.