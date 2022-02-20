سار: سيارة محملة بالقطن تنحرف عن مسارها بـ”جسر بحر سارا” في شاري الأوسط

انحرفت سيارة محملة بالقطن عن مسارها قبالة بحر سارا مخلفة قتيل وجريح واحد وانزلقت باتجاه الجسر على متنها شخصين اليوم السبت 19فبراير، مما جعل ذلك ازمة الجسر تتفاقم بشكلٍ مضطرب في ضحايا الحوادث. السائق قد مات للأسف، وتم إدخال مساعده إلى مركز ماندا الصحي للإسعافات الأولية ثم نقله إلى مستشفى المقاطعة لتلقي العلاج المناسب.

نزل إلى الميدان، أعلن مستشار بلدية سار “سيدوتي بتولوم” أن سبب الحادث كان انحراف السيارة عند مدخل الجسر. “ولم يكن السائق نائماً ولكنه كان مجرد إضطراب جعل السائق يفقد السيطرة عند مدخل الجسر إلى جانب وزن السيارة كانت السيارة محملة باطنان من القطن الذي يتم جلبه من المزارع في الفيافي البعيدة لمدينة “سار” حاضرة إقليم “شاري الأوسط” ومما جعل الحادث فظيعاً وخلف الحادث البضائع والعربة التي على متنها سائق ومساعده انحرفت السيارة نحو الجسر، والنتيجة قد لقي احد الإثنين مصرعه اثناء الحادث ومات الآخر بسبب ذلك الحادث الشنيع.

يأسف سيدوتي بتولوم لعدم الجدية في إعادة بناء هذا الجسر الذي تسبب في وقوع مثل هذا الحادث المميت منذ وقت ليس ببعيد. كما انتقد صمت السلطات المسؤولة عن البنية التحتية لولاية “شاري الأوسط” بسبب قصورها لإعادة تطوير هذا الجسر مما يتسبب في حوادث كبيرة تنجم عنها خسائر مادية وبشيرة.