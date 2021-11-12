سار: النضيف أبكر يسلم مفاتيح الولاية لـ”اللواء علي أحمد أغبش” كـ حاكم لإقليم شاري الأوسط

(Tchadinfos) :أنجمينا

الحاكم الجديد اللواء “علي أحمد أغبش” يتسلم مهام عمله كـ”حاكم لإقليم شاري الأوسط، وقد حضر المناسبة السيد وزير الداخلية وإدارة الأراضي اللامركزية “محمد بشير شريف” وعدد من السلطات العسكرية والتقليدية في الإقليم.

خلال المناسبة قام اللواء علي أحمد أغبش بتقديم كلمته بخصوص مراسم التسليم، السيدات والسادة:

اذ نحن نقوم بواجبنا الوطني من خلال ممارسة هذه المهمة المسندة الينا نتعهد امام الله بأن نبذل قصارى جهدنا في الأداء بكل صدق واخلاص وتفاني لصالح حفظ امن الوطن والمواطنين في ولاية شاري الأوسط، وان نعمل سوياَ بكل عزم وحزم مع مختلف المعاونين الإداريين ومحافظي المحافظات ورجال قوات الدفاع والأمن ومندوبي الوزرات المختلفة شيوخ القبائل وسكان الولاية جميعاَ من اجل الإسهام في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والاحتياجات الذاتية لمواطني الولاية.

وأضاف خلال كلمته، يشرفني ويسعدني ان اتقدم أولاً بالشكر الجزيل لمعالي السيد الفريق “محمد إدريس ديبي إتنو” رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية.

والى معالي السيد وزير الداخلية بمنحي ثقتهم لأداء هذا الواجب الوطني.

للتذكير: فإن الحاكم الجديد لإقليم شاري الأوسط السيد”علي أحمد أغبش”، قد تم تعيينه بموجب المرسوم رقم 618/PCMT/PMT/MATD/2021

والمؤرخ في 15 أكتوبر 2021، ليحل محل السيد “النضيف أبكر” الذي أستدعي لشغل وظيفة أخرى



تقرير: محمد كبرو حسين