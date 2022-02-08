رياضة: النجم الأخضر يعود إلى عاصمة بلاده حاملاً لقب كأس أمم أفريقيا

(Tchadinfos) :أنجمينا

بعد فوز منتخب “السنغال” في إطار بطولة “كأس أمم أفريقيا” وفوزه على المنتخب “المصري” في المباراة النهائية بمرحلة ركلات الترجيح.

عاد “أسود التيرانغا” كما يصفهم البعض، إلى أرض الوطن وبالتحديد في العاصمة السنغالية “داكار” وسط فرحة عارمة تعم المدن السنغالية والجماهير تحتفل في شوارع داكار بالتتويج الأول لمنتخب بلادها العائد بـ”كأس أمم افريقيا”.

للتذكير: كما أشار المعلق الرياضي الشهير “عصام الشوالي”، إلى أن “مصر قد خسرت نجمة ثامنة ولكن ربحت إحترام الجميع”، مؤكداً أن العمل متواصل من أجل الوصول إلى الهدف الأكبر وهو كأس العالم.

تقرير: محمد كبرو حسين