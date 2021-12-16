رجال الإطفاء ببلدية أبشة يتدربون على إطفاء الحرائق

مختصر – منذ الثلاثاء 14 من ديسمبر الجاري يعمل عمال بلدية مدينة ابشي على كيفية التدخل بسرعة في إخماد الحرائق

هم أربعة مجموعات ليتم تدريبهم على عدة وحدات من الناحية النظرية والتطبيقية على مدار 45 يومًا. هذا التدريب هو جزء من بناء قدرات رجال الإطفاء في بلدية أبشة.

هذا التدريب يهدف إلى استراتيجية السلطات للعمل على تعزيز قدرات رجال الإطفاء بالبلدية تحت رعاية رئيس بلدية المدينة “محمد صالح أحمد آدم”، من أجل تعزيز إدارة الإطفاء بالبلدية.

وأشار رئيس إدارة الإطفاء في بلدية أبشة “عبدالله دونقس”، رب الفريق وطاقم العمل، إلى أن هذا التدريب سيسمح لرجال الإطفاء بأن يكونوا أكثر كفائة في الميدان.