رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية تنصب أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد

في حفلٍ رسمي، تم تنصيب أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية بعد إنتخاب التنفيذي الجديد في نوفمبر المنصرم، والذي أختير فيه “صالح يونس علي” رئيساً للإتحاد و”رشاد حسن طه” نائباً له.

تعد رابطة الصحفيين التشادين الناطقين بالعربية هي من الكيانات المدافعة للصحفيين الناطقين بالعربية وقد انشئت في مطلع العام 2005 م ودورها المنوط بها هو الدفاع المستميت عن الصحفيين الناطقين باللغة العربية وصمام امان لهم في اداء مهامهم المنشودة.

كما عين للرابطة مجلس للشورى ومكون من أعضاء يرئسهم رئيس إتحاد الصحفين الحالي “عباس محمود طاهر”، ومن جانبه رئيس رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية الجديد السيد “صالح يونس علي” أعرب عن شكره للمكتب الأول الذي أنشئت الرابطة على أكتافه هذا والذين يعتبرون اللبنة الأساسية لها، كما شكر أيضاً جميع من ساهم في تقديم يد العون للرابطة وقال أنه سيكون خير سلف من خير خلف كما ثمن جهود الحكومة الرامية في تعزيز التعاون المستمر للرابطة.

من جانبه رئيس إتحاد الصحفيين السيد “عباس محمود طاهر” هنئ رابطة الصحفيين التشاديين بمكتبها الجديد الذي أختير في نوفمبر الماضي وقال ان هذا المكتب يعتبر ضخ دماء جديدة في شرايين الرابطة وقال ان الرابطة هي من ضمن الهيئات والكيانات الصحفية الناشطة في البلاد لاسيما أن الرابطة هي عضو في جميع المنظمات والهيئات الصحفية.

كما دعى الصحفيين أيضاً ألى العمل بجدية وإخلاص في تغطية فعاليات “الحوار الوطني الشامل بكل موضوعية وأمانة”، أعقبه في الحديث نائب رئيس “السلطة العليا للإعلام السمعي-البصري” السيد “علي جبريل” وفي مستهل حديثه دعى الجميع للوقوف دقيقة صمت ترحماً لروح الفقيد “يوسف دهب” مدير صحيفة انجمينا اليوم.

وقال انه ليس هناك تمييز في الصحافة العربية أو الفرنسية، فهي كلها تصب في صميم عملٍ واحد وهو نقل الرسالة الإعلامية وان الإعلام العربي أصبح اليوم لا غنى عنه في نقل الرسالة الإعلامية، ويجب أن يكون هو اللسان الناطق. عقب ذلك تم تنصيب أعضاء المكتب الجديد .