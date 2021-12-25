رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يصدر مرسوماً يقضي بإنشاء لجنة وطنية من أجل النهوض بالجيش

وقع رئيس المجلس العسكري الإنتقالي علي مرسوم رئاسي يقضي بإنشاء “اللجنة الوطنية للنهوض بالجيش” ويتضمن هذا المرسوم المهام الموكلة لهذه اللجنة، كما أنه يحمل مقترحات لتنظيم عمل هذه اللجنة ويرأسها أيضاً “القائد العام للقوات المسلحة” ونائبه قائد القوات البرية والمراقب العام للجيش وخمس أعضاء.



المرسوم الذي يحمل الرقم 1072 الصادر في 24 من ديسمبر والذي قضى بإنشاء هذه اللجنة.



تنويه: في الأسبوع الماضي تمت ترقية رواتب الجيش في لحظة تاريخية من نوعها منذ الإستقلال، ويعتبر الجيش التشادي من أكثر الجيوش الأفريقية بسالة كما له إسهامات كبيرةمثل بسط السلام والأمن في العديد من دول الإقليم خلال هذه السابقة التاريخية من أجل تحسين اوضاع المنتسبين في الجيش، ورحب أيضاً القائد العام للقوات المسلحة بهذه الخطوة التي قامت بها السلطات الإنتقالية في البلاد.