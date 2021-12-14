رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يستقبل بالقصر الوردي رئيس مفوضية السيماك

استقبل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش “محمد إدريس ديبي” رئيس مفوضية السيماك السيد “دنيال اوندو” اليوم 14 من ديسمبر 2021 برفقة السيدة “انقربتينا اوجمباي” الممثلة الخاصة لدي المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية

– البروفيسور دانيال مفوض السيماك يقدم تعازيه

قال: نيابة عن مؤسستي أقدم تعازي الحارة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بعد وفاة المشير التشادي.

ونوقشت خلال اللقاء موضوع الاندماج المجتمعي. “لقد استغليت هذا الاجتماع لعرض وضع المجموعة وجمع المؤسسات الرفيعة لرئيس الدولة. يجب أن أقول إننا غادرنا راضين لأن التعليمات التي تلقيناها تتماشى مع ما نفكر فيه “، هذا ما صرح به رئيس لجنة سيماك.

واقترح البروفيسور دانيال أوندو للصحافة أنه يدعم بشكل كامل جهود السلام والتنمية التي تبذلها السلطات الحالية.

-رئيس مفوضية السيماك يقدم دعمه لعملية الحوار

رئيس المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول إفريقيا المركزية رحب بعملية الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في قادم الأيام

واضاف : تشاد تحظى بدعمنا الكامل. السلام هو من أهم أولوياتنا لانه ضمن مقومات التنمية وبدون سلام لا يمكن أن تكون هناك تنمية. إننا نؤيد بشكل كامل وكامل المواقف التي يتبناها رئيس الدولة والحكومة التشادية. إذا كنا في حالة جيدة ، فسنشارك معنويًا ولكن أيضًا ماليًا إذا أمكن ذلك. وأعيد التأكيد على أننا نقف بشكل كامل إلى جانب التشاديين في البحث عن السلام “.