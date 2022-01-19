رئيس المجلس العسكري الإنتقالي يستقبل الأمين التنفيذي لـ”سلطة حوض النيجر”

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي “محمد إدريس ديبي إتنو”، الأمين التنفيذي لسلطة حوض النيجر “عبد الرحيم بريمة حامد” الوزير التشادي الأسبق، وركز اللقاء حول سبل تعزيز التنمية في فضاء الدول الأعضاء وأهم ماجاء في لقاء اليوم، حول قضايا ذات الإهتمام المشترك وإصدار قرار بإجراء إصلاحات عميقة لهذه المؤسسة البالغة من العمر 58 عامًا.

وشهدت هذه القمة أيضًا تجديد الثقة للسيد “عبد الرحيم بريمة حامد” كأمين تنفيذي لـ”سلطة حوض النيجر” لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.

وكان هدف اللقاء هو جملة من اهداف جمة لـ لقائه بـ”رئيس المجلس العسكري الإنتقالي” الفريق “محمد إدريس ديبي” منها تعزيز مستوى تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر رؤساء الدول ومجلس وزراء “سلطة حوض النيجر “وأيضًا لشكر رئيس الدولة على دعمه لإعادة تعيينه كأمين تنفيذي لسلطة حوض النيجر لولاية ثانية مدتها اربع سنوات.

والجدير بالذكر، فإن لجنة “سلطة حوض النيجر” تضم كل من بوركينا فاسو وبنين والكاميرون وساحل العاج وغينيا ومالي والنيجر ونجيريا وتشاد.