رئيس المجلس العسكري الإنتقالي، يعزي اسر ضحايا الكمين الإرهابي الذي نصبته بوكو حرام

فقد خمس جنود تشادين حياتهم جراء كمين نصبه لهم عناصر من مجموعة بوكو حرام الإرهابية بالقرب من بحيرة تشاد حيث تتمركز القوات التشادية المرابطة فى منطقة “بحيرة تشاد” لردع الجماعات الإرهابية الناشطة على الحدود التشادية، وفي تغريدة نشرها حساب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق جيش محمد إدريس ديبي انه سيرد الصاع صاعين والكيل بمكيالين للجماعات الإرهابية المتسببة فى إراقة دماء جنود تشاديين أثناء أداء مهمتهم الأمنية وانه لايمكن ان تذهب هذه الدماء سداً.

فقدتعرض جزء من عناصر القوات التشادية التي تُركت للتزود بالوقود في “كيغا كينجيريا” في إقليم “لاك”، وتعرضت القوات التشادية لكمين من قبل بوكو حرام وأسفر الرد عن مقتل خمسة جنود ونقل عدد من الجرحى إلى العاصمة إنجمينا.

“أنحني لذكرى جنودنا الخمسة البواسل وأقدم تعازيّ لعائلاتهم، ويتوعد بأن لن تذهب دماء جنودنا هباءً، وتعهد بأن ننتصر في هذه الحرب ضد بوكو حرام الإرهابية، يتعاطف “محمد إدريس ديبي” رئيس المجلس العسكري الإنتقالي