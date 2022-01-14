رئيس اللجنة المنظمةلـ”مهرجان داري” الثقافي، في نقطة صحفية

عقد اليوم 14 يناير، رئيس اللجنة المنظمة لـ”مهرجان داري” ومدير الهيئة الوطنية لترقية السياحة “أبكر روزي تقيل”، استعرض من خلاله خلاصة عمل النسخة الثالثة من المهرجان.

قال رئيس اللجنة المنظمة: “كما ترون، حقق الموسم الثالث من “مهرجان داري” مرة أخرى نجاحًا كبيرًا”. ووفقًا له، قد حققت النسختان السابقتان نجاحاً كبيراً حيث استقطبت 300 ألف زائر. وأضاف: “النجاح هذا العام رهيناً بطبيعة إخلاص الطاقم المنظم للمهرجان من شتى أطيافه .

فقد كان لدينا 37 ألف زائر في يوم واحد”. من حيث الجدول ، حضر المهرجان أكثر من 130 عارضا و 15 راعيا وشركة و 30 مطعما و 25 حرفيًا بالإضافة إلى 30 تاجراً

وأضاف أبكر روزي تقيل: “بعد 14 يوماً أظهر “مهرجان داري” الحياة الثقافية والفنية وهذا المهرجان قد رسخ من خلاله ان الثقافة مهمة وأن جميع الثقافات جزء أصيل من مجتمعنا”.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار 2020 لم يحدث بسبب خطر انتشار وباء كوفيد-19. وقد جمعت النسخة الثالثة 22 مقاطعة في البلاد بالإضافة إلى مدينة أنجمينا. وتشمل الأنشطة المبتكرة: الجناح الخاص بتكريم المارشال الراحل إدريس ديبي إتنو، ومناطق اللعب الافتراضية ، وركوب الجمال ، والأمسية الخاصة للقوات المسلحة التشادية، ووجود تنسيق الاستجابة ضد كوفيد-19 ، إلخ.

وفي الختام شدد رئيس اللجنة المنظمة على عدم تسجيل أي حادث كبير خلال الاحتفالات.

وجدد شكره للصحافة والأجهزة الأمنية والجهات الراعية وأصحاب النوايا الحسنة، وحدد موعداً للدورة الرابعة لمهرجان داري.