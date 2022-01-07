دار وداي: وزير المصالحة الوطنية والحوار، يصل إلى مدينة أبشة

(Tchadinfos) :أنجمينا

وصل صباح اليوم وزير المصالحة الوطنية والحوار الوطني “الشيخ بن عمر”، برفقة الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي واللامركزية “حامد قيردي” وأمين الدولة في البحث والإبتكار “مبدو قانا”، إلى مدينة أبشة حاضرة إقليم وداي، وكان في استقبالهم بمطار المدينة والي ولاية وداي “أحمد داري بازين” وجمع من القادة الإداريين والتقليديين وأعيان المدينة.

وقد جائت هذه الزيارة وفقا للتوجيهات الاستراتيجية الواردة في خارطة طريق الحكومة الانتقالية بدولة تشاد،ودون اغفال القضية الحاسمة المتمثلة في النزاعات القبلية بولايات شرقي تشاد من بينها ولاية وداي التي شهدت صراعات قبلية طاحنة.

ويتوقع أن تجري لجان الحوار الوطني والمصالحة برئاسة الوزير الشيخ بن عمر، وِرش عمل حول التوعية والمصالحة الوطنية وتشخيص النزاعات المتعلقة بالموارد الطبيعية في مدينة أبشة في الفترة مابين الـ07إلى الـ09من يناير الجاري، وذلك بمشاركة مختلف المسؤولين الإداريين وممثلي قوات الدفاع والأمن، والزعماء التقليديين ورجال الدين بالإضافة إلى ممثلي المزارعين والرعاة والقوى الحية من أبناء المنطقة المتمثلة في المنظمات الشبابية، وذلك بهدف إيجاد حلول جذرية للنزاعات القبلية العالقة بالولاية وفق المنهجية التشاركية.

مراسلنا من ولاية “دار وداي”: إبراهيم حسن مهاجر