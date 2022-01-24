دار وداي: هذا ماحدث في مظاهرات اليوم بمدينة أبشة

(Tchadinfos) :أنجمينا

بحسب مراسلنا ناقلاً عن “الصحافة المحلية بمدينة أبشة”، إن حصيلة المصابين جراء التظاهرة التي قام بها مواطني المدينة، والتي تنادي بمناهضة تنصيب المسؤول التقليدي لـ”مشيخة بني هلبة” وإلغاء قرار تعيينه.

حيث كشفت الصحافة عن أعداد مصابي التظاهرة الذي وصل توَّاً إلى 28حالة إصابة من بينها 11حالة خطرة ووفاة أحد الشباب جراء إطلاق الرصاص الحي عليه، وإن الإصابات المذكورة قد سجلها “قسم الطوارئ لمستشفى أبشة الإقليمي”.

ويتوقع مضاعفة العدد لأكثر مما ذكر نتيجة احتمال وجود حالات أخرى طفيفة مماثلة تسجلها مختلف المستوصفات الصحية بمدينة أبشة .

وذكرت مصادر محلية للصحافة إن قوات الدفاع والأمن إعتقلت عشرات المنظمين للمسيرة بسبب اعتزامهم الصمود في التظاهرة.

في السياق ذاته، إن الوضع الراهن غير آمن ولايبشر بخير نتيجة مضاعفة اجتماعات الطرف المناهض بأماكن مجهولة من جهة وصمود قوات الدفاع والأمن من جهة أخرى وسيطرتها شبه التامة في مختلف الطرق الرئيسة.