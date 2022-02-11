دار وداي: عمدة بلدية أبشة، يلتقي بمسؤولي الدوائر وشيوخ الحارات

(Tchadinfos) :أنجمينا

التقى عمدة بلدية أبشة “محمد صالح أحمد آدم” صباح اليوم الجمعة الحادي عشر من فبراير، مع مسؤولي الدوائر الـ7 ورؤساء الحارات بالمدينة ،في صالة البلدية.

ويهدف الإجتماع إلى توصيل رسالة العمدة التي تتمحور حول الحادثة “الأليمة التي وقعت في يوم 24-25 من يناير المنصرم بالمدينة.

عمدة بلدية أبشة، أثناء لقائه مع مختلف مسؤولي الدوائر وشيوخ الحارات، أوضح في رسالته للمسؤولين إلى السعي للعيش المشترك وغرس روح قبول الآخر بين مختلف مكونات الولاية .

ودعا “العمدة” مندوبي الدوائر ورؤساء الحارات والأحياء إلى خدمة السكان الموجودين في دوائرهم بشكل عادل، بعيدا عن الإنتماء الرقي أو الديني والعاطفي .

وحذر “العمدة”خلال لقائه من تنامي خطابات الكراهية بين والانحياز في مواقف معينة بدلاً من السعي لحلحلة الخلافات أيا كان نوعها .

وحث “العمدة” جميع السكان على تجنب الإنتباه للأقوال المروجة التي تبث عبر موقع التواصل الإجتماعي .

ونوه “العمدة” إلى أن الحقيقة وحدها كفيلة لحل الأزمات.

مراسلنا من “دار وداي: إبراهيم مهاجر