lundi 20 septembre 2021
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دار وداي: بعض من التصريحات حول إشتباكات يوم أمس بـ”منجوبك”

Mahamat Kabaro
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أنجمينا: (Tchadinfos)

أودى تجدد العنف يوم أمس بضواحي “كجميراء” الواقعة بكانتون منجوبك إلى وفاة 27قتيلاً من بين الطرفين وجرح 4أفراد بحسبما صرحت السلطات المحلية للوفد الوزاري القادم من العاصمة أنجمينا صباح اليوم بقيادة وزير العدل حامي الأختام “محمد أحمد الحبو” ،والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع والمحاربين القدامى “الجنرال داوود يحيى إبراهيم” ووزير والأمن العام والهجرة “سليمان أبكر آدم” .وذلك في إطار الوقوف على الحادثة ومعرفة المسببات وإيجاد آليات لحلها جذرياً وفي أسرع وقت ممكن.

واندلعت الاشتباكات وسط حدود الطرفين المتنازعين بحسبما صرح به مسؤولين محليين.

وجرت عملية تبادل الأعيرة النارية بين الطرفين ، وإن الحرب التي اندلعت بين الطرفين كانت امتدادا لحرب نشبت في الأيام الماضية.
وتمكنت قوات الدفاع والأمن من إلقاء القبض على عدد من أسرى الطرفين ،كما تمكنت من ضبط “5دراجات نارية” ،وبعض من الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الشعبية.
هذا ولم يصرح أي وزير من الوزراء الذين زاروا ميدان الإشتباكات بعد، ويحتمل أن يتم التصريح غدا حول ملابسات المشكلة وإتخاذ إجرائات أمنية مشددة تسهم في استتباب الأمن.

المصدر: إبراهيم حسن مهاجر

Mahamat Kabaro
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