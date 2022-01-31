حصاد الأسبوع: بكاء “دار وداي” على ضحاياها، تقديم موعد “الحوار الوطني”، بالإضافة إلى عودة “الساو”إلى الساحة

(Tchadinfos) :أنجمينا

المظاهرات الدامية في “أبشة” وتأجيل موعد إنعقاد “الحوار الوطني”، والمنتخب الوطني لكرة القدم الذي سيكون مرة أخرى على الساحات هي المواضيع المدرجة في قائمة المراجعة الصحفية للأسبوع من 24 إلى 30 يناير 2022.

:“أبشة ملطخة بالدماء”

كانت مدينة أبيشي في إقليم “دار وداي” شرق البلاد في حالة اضطراب يومي 24 و 25 يناير الجاري. في السؤال تخبرنا جريدة “الصوت” ، يتحول تنصيب مسؤول تقليدي إلى “مواجهة دامية”. وتؤكد هذه الأسبوعية أن السكان الغاضبين خرجوا للتظاهر للمطالبة بإلغاء حفل تنصيب رئيس المشيخة التقليدية لـ”قبيلة بني هلبة” المقرر إجرائها في الـ29 من يناير الجاري.

“أبيشي ملطخة بالدماء” وتذكرنا صحيفة “أبا غارد” أيضاً”، الذي يشير إلى أن هذه المظاهرة تحولت إلى مأساة بعد تدخل قوات الدفاع والأمن. وتحدثت الصحيفة التي تعود معلوماتها إلى 24 يناير عن مقتل شخصين وإصابة عدة بالإضافة إلى العديد من الإعتقالات.

إحصائيات ستتم مراجعتها صعودًا، أولاً من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نقلاً عن منطقة الساحل في 26 يناير، والتي أحصت خمسة (5) قتلى. وقبل أن تقدم الحكومة بعد ذلك بقليل عدد القتلى 14 وعشرات الجرحى واعتقال أكثر من 200 شخص قبل إطلاق سراحهم.

لكن هذا الوضع كان له تداعيات في عدة محليات أخرى في تشاد. وفي العاصمة “أنجمينا” على وجه الخصوص، أفاد “بروغريس” في 28 يناير أن “أبناء مدينة “أبشة” قرروا وقف أنشطتهم في العاصمة”. وفي غضون يومين، تتواصل هذه اليومية “بدأ أبناء الإقليم المقيمين في “أنجمينا” بالتأرجح” ، لأن “المؤسسات التجارية” التي يملكها مواطنوا “دار وداي” في الغالب قد أغلقت متاجرها. وبالمثل، يشير بروغرس إلى أنه تم خنق محاولة مظاهرة لدعم مظاهرات أبشة في أنجمينا.

أخيرًا، يشير بروغريس إلى أن وفدًا حكوميًا ذهب إلى أبشة للبحث عن حلول لهذه القضية وقد أوقف سلطان دار وداي ومسؤول الكانتون بني هلبة.

:ثلاثة أشهر أخرى للتحضير لـ الحوار الوطني الشامل

أعلن في 15 فبراير من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، تأجيل موعد إنعقاد “الحوار الوطني” إلى 10 مايو 2022. وكان هذا التأخير حتميا للبلاد التي قبل قرار التأجيل كانت قد نشرت في صفحتها الأولى أن “الحوار لن يبدأ في 15 فبراير ” وقد برر محرر هذه الصحيفة، الذي استشعر هذا التأجيل حقيقة أن “السلطات القطرية” المسؤولة عن تنظيم الحوار المسبق للقوى السياسية-العسكرية “طلبت وقتا لإعداد الإجرائات العملية …”.

كما يوضح التقدم الذي تم إحرازه في 28 يناير أن: “الحوار الوطني الشامل سيعقد في مايو بدلاً من ذلك”.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء الإنتقالي “باهيمي باداكي ألبرت”، الذي أشار في 27 يناير، إلى أن إجراء الحوار المسبق للقوى السياسية يصبح بمثابة “شرط أساسي لإجراء حوار وطني شامل”.

وأضاف محرر صحيفة “الساحل”، الذي أشار إلى “التشويق في التحضير” من اجل تسليمه في 25 يناير، وبعد هذا التأجيل إلى أن “ثلاثة أشهر لتهدئة الأمور” قبل الإنعقاد الفعلي للحوار الوطني.

من جانبه أشار محرروا صحيفة “أبا غارد” إلى أن التشاديين هنا وفي أماكن أخرى “يتطلعون” للمشاركة في هذا الحوار. حتى لو لاحظت الصحيفة الأسبوعية أن “لجنة التحضير للحوار الوطني تمهد الطريق لحوار افتراضي” بسبب بعض مكونات القوى الحية للأمة التي تقول إنها لا تتعرف على نفسها في العملية الحالية.

:منتخب “الساو” سوف يندفع للأمام مرة اخرى

دعونا ننهي هذه المراجعة الصحفية بملاحظة رياضية. بعد أكثر من عام من الاستراحة القسرية، سيعود المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الملعب. وبالفعل فإن تشاد التي أقرتها هيئات كرة القدم الدولية لتدخل الحكومة في شؤون الإتحاد التشادي (سحب تفويض السلطات من قبل وزارة الرياضة) تخوض المنافسة على تصفيات كأس الأمم الأفريقية. وهذا، بعد إنشاء لجنة التقييس الموصى بها من قبل الفيفا “الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

كما تشير جريدة “الساحل”، ستلعب تشاد ضد غامبيا في مارس المقبل في مباريات ثنائية، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إجرائها في “ساحل العاج”. “مهمة صعبة للساو” ، حسب تقديراتها اليومية، لأن غامبيا ذهبت إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم 2021 والتي تقام حاليًا في الكاميرون. ولكن أيضا لأن البطولة لم تستأنف بعد و “تشتت اللاعبون”.

لكن لجنة التقييس تريد أن تكون متفائلة بحزم. ويؤكد لنا نائب رئيسها “ناير أبكر”، في أعمدة صحيفة “التقدم” اليومية أنهم يحاولون القيام بكل شيء حتى يكون الفريق “قادرًا على المنافسة في هاتين المباراتين”.

تقرير: محمد كبرو حسين