حزب المحولون يحشد جماهيره في ملعب إدريس محمد أويا

حزب المحولون يحشد انصاره في ملعب ادريس محمد اويا في تعبئة جماهيرية منقطعة النظير، وجاء ذلك خلال تجمع عدد كبير من انصار الحزب دعماً لزعيم الحزب ماسرا .

الكل خارج الملعب يلوح بالأعلام مرتديين الأوشحة المكتوب عليها “حزب المحولون”، هتافات صاخبة ولتسهيل تنقلات جماهيره استئجر الحزب عدد من الحافلات لنقل أنصاره الذين سيحضرون هذا الحدث الفريد من نوعه منذ تاريخ تأسيس حزبهك.

عند مدخل الملعب تم تزين المدخل بالوان علم الجمهورية بصرف النظر عن ما يرفعه المناضلون من اوشحة تحمل الوان علم الجمهورية ووفقا لما يهتف به انصار الحزب قائلين إنتصار الشعب قريب وستنتصر العدالة في البلاد.

وقد تم وضع مكبرات صوت كثيفة في المنصة لنقل حيثيات خطاب زعيم الحزب السيد: “سيكسي ماسرا” زعيم حزب المحولون. الجميع بانتظار ما يتضمنه خطاب زعيمهم ماسرا، تزامنا مع حلول اعياد رأس السنة الميلادية بصرف النظر عما قدمه في كلمته لأنصاره عشية رأس السنة الميلادية السيد “سيكسي مسرا” زعيم الحزب من المقرر بأنه سيلقي خطابه عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت إنجمينا.