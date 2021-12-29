حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم يعقد مؤتمره السابع

سياسة : يعقد حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم مؤتمره السابع بهدف حشد الجماهير من أجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد، وجاء ذلك خلال إجتماعات متواترة للحزب بشأن من سيكون الرئيس المقبل للحزب.

ولكن المؤشرات بشأن من سيفوز غير واضحة المعالم للجميع الأن، الرئيس الحالي للحزب ” محمد اللهو طاهر ” هو احد المرشحين وتشير التوقعات من خلال إتصالاتنا المتعددة بمصادرنا في الحزب تؤكد لنا وبشكلٍ متواتر من سيفوز، غير أن هناك خطواتٍ تعزز من نجاح الفائز ومن سيقوم بها سيكون الفوز حليفه من هو الأكثر نشاطاً في الحزب ومن هو صاحب أكبر إشتراك هذان المعياران هما الرصيد الأكثر لصاحب الحظ الأوفر لقيادة الحزب في المرحلة القادمة.

“حزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم” هو من اكبر الاحزب في الشمال حيث كان رئيسه هو الراحل “لول محمد شوا” الذي ادار الفترة الإنتقالية في البلاد في أوآخر سبعينيات القرن الماضي. الأحزب المؤتلفة مع الحزب والتي قوامها 21 حزباً قامت بترشيح “محمد اللهو طاهر” كرئيساً للحزب ولكن هناك مرشحان يطمحان في كرسي الرئاسة.

المادة 13 من النظام الأساسي على أن “ينتخب الرئيس الوطني لفترة متتالية مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط”. وبخلاف ذلك، يتم انتخاب الرئيس لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات.

وبحسب تفسيرات مصدرنا، لتنظيم الانتخابات يجب أن تكون النصوص صريحة: طريقة الانتخاب، معايير الأهلية … لكن حسب قوله، هذه الجوانب غير محددة في النظام الأساسي. وفي المؤتمر العادي السابع الذي يعقد حاليًا في أنجمينا، اعتمد المشاركون بعض معايير الأهلية. وقال مصدرنا إن هذه تتراوح بين الثقة في رأس المال والمشاركة في الأنشطة الحزبية ورسوم العضوية ولكن هذا لا يتم دمجه تلقائيًا.

كلف المشاركون الرئيس “محمد اللهو طاهر” باقتراح تعديلات على النص ودعوا اللجنة التوجيهية للانعقاد لوضع هذه الجوانب.

تتكون اللجنة التوجيهية من 451 عضوًا ينتخبهم المؤتمر ، منهم 15 من اتحاد داخلي ، و 30 من الخارج و 76 معينًا من قبل الرئيس الوطني. أعضاء اللجنة التوجيهية مخولون بالتبني.

تم إنشاء حزب RDP في 30 ديسمبر 1991 من قبل الراحل لول محمد شوا. منذ 30 عامًا، لم يعرف الحزب سوى رئيسين ، لول ومحمد اللهو طاهر.

حزب التجمع خاض إنتخابات رئاسية لعدة مرات في عهد المشير الراحل إدريس ديبي إتنو فقد كان الحزب من أكثر الأحزاب قاعدة شعبية في الشمال ويعد من اقدم الأحزب في الشمال الغربي في البلاد .

فقد أدار رئيس الحزب الفترة الإنتقالية في البلاد في عهدٍ سابق